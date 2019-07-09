نواب روس يدعون إلى فرض قيود تجارية على جورجيا

اندلعت التوترات بعد الاحتجاجات العنيفة في العاصمة الجورجية التي أثارها ظهور المشرع الروسي في البرلمان الجورجي. وحظر الكرملين الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مما أثر على الآلاف من المصطافين الروس.
كما دعا سياسيون روس إلى فرض حظر على صادرات النبيذ والمياه المعدنية الجورجية - وهو إجراء فرضته روسيا آخر مرة في عام 2006 في أعقاب خلاف سياسي آخر، وتم رفع الحظر بعد ست سنوات.
خاضت روسيا وجورجيا حربًا قصيرة في عام 2008، وبعدها اعترفت روسيا باستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين في جورجيا.
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