نواب روس يدعون إلى فرض قيود تجارية على جورجيا

دعا مجلس النواب بالبرلمان الروسي الحكومة إلىفرض قيود تجارية على جورجيا وسط توترات متصاعدة. فقد صوت مجلس الدوما اليوم الثلاثاء بالإجماع على إصدار إعلان يدعو إلى فرض قيود تجارية غير محددة ضد دولة القوقاز.

اندلعت التوترات بعد الاحتجاجات العنيفة في العاصمة الجورجية التي أثارها ظهور المشرع الروسي في البرلمان الجورجي. وحظر الكرملين الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مما أثر على الآلاف من المصطافين الروس.

كما دعا سياسيون روس إلى فرض حظر على صادرات النبيذ والمياه المعدنية الجورجية - وهو إجراء فرضته روسيا آخر مرة في عام 2006 في أعقاب خلاف سياسي آخر، وتم رفع الحظر بعد ست سنوات.

خاضت روسيا وجورجيا حربًا قصيرة في عام 2008، وبعدها اعترفت روسيا باستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين في جورجيا.

