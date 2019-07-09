"حسين بن لقور" يكشف عن امتلاك حزب الإصلاح سجونا سرية للتعذيب والقتل

كشف الدكتور حسين بن لقور السياسي والأكاديمي الجنوبي، عن امتلاك حزب الإصلاح فرع تنظيم الاخوان المسلمين في اليمن سجون سرية في محافظة تعز ومأرب.

ونشر لقور تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها "ليس هناك أكثر كذبا ونفاقا من الإخوان المسلمين, بعد أن أسرفوا في القتل والتفجيرات من خلال جماعاتهم وأذرعهم الإرهابية وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما اعتقل عناصر إرهابية.

وأضاف" اليوم في تعز فقط يديرون سجون ليس فيها مئات بل آلاف المعتقلين في سجون دولة الإخوان التعزية فماذا عن مارب.

وتمتلك ميليشات تابعة للإصلاح عشرات السجون الخاصة بها في عدة محافظات يمنية, و تقوم بإخفاء وتعذيب معارضيها فيها.