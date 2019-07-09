لندن تؤكد دعمها لسفيرها بواشنطن إثر هجوم ترامب عليه

الخليج 365:

أكّدت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الاثنين، “دعمها الكامل” لسفيرها في واشنطن، وذلك إثر إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنّه لن يتعامل معه بعد الآن.

وقال متحدّث باسم الحكومة إنّ “السير كيم داروش لا يزال يحظى بدعم رئيسة الوزراء الكامل”، وذلك في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير إلى لندن، تضمّنت تشكيكا بكفاءة ترامب وقدرته على الحكم.

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ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات للحكومة البريطانية ورئيستها تيريزا ماي، وإدارة ملف “البريكست” للخروج من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للسفير البريطاني لدى واشنطن، السير كيم داروتش.

وقال ترامب في تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لقد انتقدت بشدة الطريقة التي تعاملت بها المملكة المتحدة وتيريزا ماي مع الخروج من الاتحاد الأوروبي.. يا لها من فوضى خلقتها هي ووزراؤها”.

وأضاف: “أخبرتها كيف يجب أن تفعل ذلك، لكنها قررت المضي في طريق آخر.. أنا لا أعرف السفير، لكنه ليس محبوبا أو جيدا”.