بكري يترأس اجتماعات خفية للمؤتمر الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني اجتماعاً برئاسة النائب الأول الأسبق بكري حسن صالح قبل أسبوعين. ووضعت السلطات العسكرية يدها على مقار ومكاتب الحزب الذي كان يقود النظام المباد ونشرت آليات عسكرية ووضعت جنوداً حولها عقب سقوط البشير. ووفقاً لمصادر قريبة من الحزب، فإن المكتب عقد الاجتماع برئاسة بكري ومشاركة قيادات الحزب من الصف الأول غير المعتقلة أو الموقوفة. والتأم الاجتماع بإحدى المناطق في الخرطوم, وذكرت مصادر أخرى لـ(الإنتباهة)، أن الحزب يقوم بعقد اجتماعات متواصلة بصفة خفية. الانتباهة المادة السابقة مصادر: توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم الخميس المقالة القادمة الحرية التغيير: فلول النظام السابق سيعملون بقوة لإفشال الاتفاق بكل السبل

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