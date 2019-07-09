مصادر: توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ترجح مصادر في السودان توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم الخميس.

يأتي هذا في أعقاب عقد اجتماع، الاثنين، بين الطرفين هدفه توحيد الخطاب الإعلامي وتنظيم حملة ترويج للاتفاق في ولايات البلاد.

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في التفاصيل، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر في قوى الحرية والتغيير أن لجنة صياغة الاتفاق ستسلم المسودة النهائية اليوم، على أن تكتمل المشاورات خلال اليومين القادمين ليتم التوقيع النهائي الخميس المقبل.

ومن المرتقب أن يصل وفد من قوى الحرية والتغيير، الثلاثاء، إلى إثيوبيا لعرض الاتفاق النهائي المتوقع توقيعه مع المجلس العسكري على قادة فصائل مسلحة ليكونوا شركاء في بناء الفترة الانتقالية، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية.

في غضون ذلك، تحدثت تقارير عن تغيّر موازين القوى لصالح بعض المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، فبعدما كان الخبير الاقتصادي الأممي، عبد الله حمدوك، المرشح الأبرز لتولي المنصب، عادت الأوساط السياسية لتداول اسم رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس، عمر الدقير، إلى جانب هاشم محمد الفضل، الطبيب المقيم في بريطانيا.