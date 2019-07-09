والي القضارف يوجه بتسريع العمل في طريق “الحواتة – المفازة- الفاو”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه والي القضارف بتسريع العمل في طريق “الحواتة المفازة الفاو” من خلال الخطة الإسعافية، وذلك لضمان عدم انقطاع الطريق خلال فترة الخريف الحالي. وتفقد والي القضارف اللواء نصر الدين عبدالقيوم، الجسر الواقي للمفازة تفادياً للفيضان.

وتعاني مناطق المفازة والحواتة في فترات الخريف من انقطاع تام بسبب وعورة الطريق الذي يربط مدن المفازة والحواتة والفاو بسبب جرفه بالسيول وانقطاعه في عدد من المناطق، خاصة وأنه عبارة عن ردمية ترابية.

ووقف والي ولاية القضارف من خلال زيارته للمفازة سير العمل في طريق الفاو- المفازة- الحواتة. ووجه الوالي شركة الرويان العاملة في الطريق بتسريع العمل من خلال الخطة الإسعافية، وذلك لضمان عدم انقطاع الطريق خلال فترة الخريف الماثل.

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وتفقد عبدالقويم أيضاً الجسر الواقي لمدينة المفازة تفادياً للفيضانات والسيول التي كانت تجتاح المدينة سابقاً، ووقف على انسياب الوقود الخاص بالخدمات ومراحل الموسم الزراعي عبر محطة وقود الطريفي بالمفازة.

واستمع الوالي إلى التقرير الذي قدمه آدم رضوان المدير التنفيذي للمحلية ومديرو الإدارات المتخصصة، ووعد بحل المشاكل والعقبات التي تعترض الأداء.

الشروق