تبادل السفراء مجدداً بين عمّان والدوحة

الخليج 365:

قالت وسائل إعلام أردنية إنه من المرتقب أن يوافق مجلس الوزراء اليوم الإثنين على تعيين أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي سفيرا للأردن لدى دولة قطر وقبول تعيين الأمير سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا للدوحة في عمّان.

وكانت مصادر نيابية أردنية مطلعة كشفت قبل أسابيع أن عمّان أرسلت استمزاجا لدولة قطر لتسمية سفير لدى الدوحة عقب سنوات من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

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وكشف المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه عن هوية السفير الأردني المرتقب لقطر، وقال: “إنه يشغل منصبا كبيرا داخل وزارة الخارجية الأردنية، وينحدر من عشيرة كبيرة، وسبق له العمل في دولة أوروبية” وكان يتحدث في حينه عن زيد اللوزي، الذي برز اسمه اليوم.

وكانت مصادر رسمية كشفت في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن العلاقات الأردنية القطرية تسير بشكل جيد، وأن الأيام القادمة ستشهد تطورا ايجابيا في هذه العلاقات، وتوقعت المصادر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين قريبا.

وكان الأردن خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر في حزيران\يونيو 2017 وسحب سفيره من الدوحة، إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة الجزيرة، على خلفية ما عرف بالأزمة الخليجية، وحصار قطر من قبل الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر.