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الأميرة ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها لترامب كأول سفيرة سعودية

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شهاب محمد - الخرطوم - الأميرة ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها لترامب كأول سفيرة سعودية

الخليج 365:

قدمت الأميرة “ريما بندر آل سعود”، الثلاثاء، أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كسفيرة للمملكة العربية لدى الولايات المتحدة.

وقالت الأميرة “ريما” في تغريدة على “تويتر”: “قدمت اليوم لفخامة الرئيس الأمريكي أوراق اعتمادي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة، ونقلت لفخامته تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد إلى الرئيس والشعب الأمريكي”.

وأضافت سفيرة السعودية لدى واشنطن في نفس التغريدة قائلة: “سأسعى – بعون الله – إلى بذل كافة الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقاتنا الإستراتيجية”.وأدت الأميرة “ريما” القسم أمام العاهل السعودي في 19 أبريل/نيسان الماضي كسفيرة لدى الولايات المتحدة خلفا للأمير “خالد بن سلمان” لتكون بذلك أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ.

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