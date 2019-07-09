السعودية تعتزم إنشاء مطار خاص بالحج والعمرة

الخليج 365:

كشف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير “خالد الفيصل”، الإثنين، عن تخصيص أرض لإنشاء مطار للحج والعمرة في مشروع الفيصلية الذي يعد امتدادا للمدينة المقدسة.

ويأتي المشروع بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، ويرتبط بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وفقا لما ذكرته إمارة مكة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”.

وبحسب “الفيصل”، سيضم “مشروع الفيصلية كذلك مباني للإدارات الحكومية، وسيتم استخدام التقنية الحديثة به، لتكون النواة لمكة المكرمة كمدينة ذكية في عالم ذكي”، قائلا إن “الدعوة مقدمة لكل الشركات للمساهمة في تطوير المشروع”.

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ووقع أمير منطقة مكة المكرمة ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة “محمد بن عبدالله الجدعان” اتفاقية تخصيص واستثمار الاراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود مشروع الفيصلية.

وتهدف هذه الاتفاقية، والتي وقع على أثرها اتفاقية أخرى، إلى عقد شراكة تكاملية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين في مشروع الفيصلية.

وتأتي هذه الاتفاقية لبدء تنفيذ المشاريع في الفيصلية بعد أن تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع.

وتعد مدينة الفيصلية، أحد المشاريع التنموية الكبرى في منطقة مكة المكرمة التي كشف عنها الأمير “خالد الفيصل”، أمير منطقة مكة المكرمة في يوليو/تموز 2017.