حميدتي: لا خلاف بين المجلس العسكري والحرية والتغيير

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد نائب رئيس مجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يوم الإثنين أنه لا يريد أن يصبح رئيساً للسودان، وقال: “إن الاتفاق بين المجلس وقوى الحرية والتغيير مقبول لكل فئات الشعب، وبنوده مرضية للسودانيين”.
وقال حميدتي، في حديث لفضائية العربية: “لا خلاف بين “العسكري”” و”الحرية والتغيير”، وإن الغرض من الشائعات إخراج الدعم السريع من المشهد، معترفاً بالفوضى التي جرت بعد إنهاء الاعتصام.
وأكد دقلو أن المسؤول عن الفوضى من أمر بدخول القوات للاعتصام، وأن من أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال.
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