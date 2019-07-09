الدولار يعاود الصعود.. اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019م

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الخليج 365:
عاود الجنيه السوداني الى تدهور امام بقية العملات الاجنبية وخصوصا الدولار الامريكي بعد ايام قليلة من تراجع مؤقت غير حقيقي اثر الاتفاق على توقيع الشراكة بين المجلس العسكري وقوى التغيير .
وكشف متعاملون في تصريحات عن تسجيل الدولار الامريكي ارتفاعا اضافيا خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء وسط الخرطوم .
الدولار الامريكي 66.00 جنيها ( )
الريال السعودي 17.50 جنيها ()
الدرهم الاماراتي 19.40 جنيها
اليورو 73.00جنيه
الجنيه الاسترليني 82.00 جنيه
الجنية المصري 3.84 جنيه
الريال القطري 17.70 جنيه
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