الدولار يعاود الصعود.. اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019م

الخليج 365:

عاود الجنيه السوداني الى تدهور امام بقية العملات الاجنبية وخصوصا الدولار الامريكي بعد ايام قليلة من تراجع مؤقت غير حقيقي اثر الاتفاق على توقيع الشراكة بين المجلس العسكري وقوى التغيير .

وكشف متعاملون في تصريحات عن تسجيل الدولار الامريكي ارتفاعا اضافيا خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء وسط الخرطوم .

الدولار الامريكي 66.00 جنيها ( )

الريال السعودي 17.50 جنيها ()

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الدرهم الاماراتي 19.40 جنيها

اليورو 73.00جنيه

الجنيه الاسترليني 82.00 جنيه

الجنية المصري 3.84 جنيه

الريال القطري 17.70 جنيه