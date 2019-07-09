الناطق الرسمي باسم القوات: سحب قوات الدعم السريع تدريجياً من الخرطوم والمدن الأخرى

الخليج 365:

أكدت قيادة الدعم السريع، وضعها خطة لسحب قواتها تدريجياً من الخرطوم والمدن الأخرى، مبينة أن الأوضاع السياسية بالبلاد خلال الفترة الماضية فرضت انتشارها بهذه الصورة الملاحظة حالياً، مشيرة إلى الدور الذي قامت به القوات في مختلف المجالات.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد “جمال جمعة آدم” في تنوير صحفي بحسب المجهر إن قوات الدعم السريع تضع مكافحة الاتجار بالبشر من أهم أولوياتها باعتبار أن السودان وقع عليه العبء في مكافحته بعد مؤتمر الخرطوم الذي عقد في العام 2014م

ونفى “جمعة” نية قواته السيطرة على الأوضاع في الخرطوم ، وقال إن تخصيص الرقم (2566) للتبليغ الهدف منه أن قواته منتشرة بصورة أكبر وأكثر جاهزية ،مؤكداً أن أي بلاغ يتم عبر الرقم المخصص يكون بالتنسيق مع قوات الشرطة ،مشيراً إلى وضع خطة إعلامية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى من أجل تصحيح الأوضاع عن الدعم السريع .