بن سلمان يعزي بن نايف بوفاة والدته

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الخليج 365:
أدى ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، الإثنين، واجب العزاء في وفاة الأميرة “الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد
“، والدة ولي العهد السابق “محمد بن نايف”.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام المحلية “بن سلمان” يصافح أولاد الأميرة وبينهم “بن نايف” وشقيقه أمير المنطقة الشرقية الأمير “سعود بن نايف”.
وتوفيت الأميرة “الجوهرة” فجر يوم الجمعة الماضي، بعد أن تدهورت حالتها الصحية في الأيام الماضية.
والأميرة “الجوهرة” ابنة “عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي”، ابن عم الملك “عبدالعزيز” وابن خالته وأمير منطقة القصيم وحائل في بدايات نشوء الدولة السعودية الثالثة والحالية.
يذكر أن الملك “سلمان” أقال “محمد بن نايف” من جميع مناصبه منتصف العام 2017، ونصب نجله “محمد” بدلا عنه في ولاية العهد.
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