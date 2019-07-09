العدل والمساواة تدعو لمعالجة جوانب القصور في الاتفاق مع (العسكري)

أكدت حركة العدل والمساواة السودانية عدم رغبتها في الانسحاب من تحالفي (نداء السودان) و(قوى الحرية والتغيير).

Advertisements

وقال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس، إن الحركة لم تتخذ قراراً بتجميد عضويتها كما رشح في بعض وسائل الإعلام، وأوضح أنهم طالبوا بإنشاء مجلس قيادي لتوحيد قرار “قوى الحرية والتغيير” والتحكم في أمرها.

ودعا جبريل بحسب صحيفة الجريدة، مكونات “قوى الحرية والتغيير” بما فيها الجبهة الثورية، لاجتماع بغرض معالجة ما أسماه جوانب القصور في الاتفاق مع “المجلس العسكري”، وناشد بقيام الاجتماع قبل التوقيع النهائي على الاتفاق، وأردف (هذا رأي سديد يستحق التثنية).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)