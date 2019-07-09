شاحنة تدهس ما يفوق (100) من الخراف بمدني وتعطل الحركة بكبري حنتوب

التاريخ: 09-يوليو-2019
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دهست شاحنة أكثر من (100) رأس من الخراف صباح أمس، بالمسار الشمالي لكبري حنتوب بمحلية مدني الكبرى، مما أدى لاختناق مروري استمر لعدة ساعات. وأشارت مصادر إلى أن الخراف كانت في طريقها لعبور الكبري من الناحية الغربية للناحية الشرقية لتواجه بالشاحنة من الاتجاه المعاكس والتي دهست في الحال ما يتراوح بين 120 إلى 150 رأساً من الخراف.
وأوضحت المصادر أن سلطات المرور أغلقت المسار الشمالي للكبري مكان الحادث، ونتج عن ذلك اختناقاً مرورياً استمر لعدة ساعات، وطالب مواطنون بحسب صحيفة الجريدة، بإنشاء معبر آخر في إشارة إلى أن كبري حنتوب يعتبر المعبر الوحيد لمحلية مدني الكبرى، ويربط طرق (مدني – الخرطوم – ومدني – سنار) بطريق (مدني – القضارف).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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