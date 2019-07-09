(قوى الحرية) تتحفظ على مشاركة أعضاء (العسكري) الحاليين في مجلس السيادة

كشف القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير”، عضو الوفد التفاوضي صديق يوسف، عن تحفظات تتعلق ببعض النقاط في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجلس العسكري يوم الجمعة الماضية، وأعلن رفض “قوى الحرية” لمشاركة أعضاء “المجلس العسكري” الحالي في المجلس السيادي لاتهامهم بفض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في (3) يونيو الماضي.

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ولفت صديق يوسف إلى إنه ما لم يتم التوافق الكامل لن يتم التوقيع النهائي، وقال بحسب صحيفة الجريدة أمس، إن ما تم التوصل إليه بين “قوى الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري” لا يمكن عده اتفاقاً نهائياً، ونوه إلى وجود عدد من التحفظات لدى جميع الأطراف، رأى أنه يصعب تمريرها دون مناقشات. وأضاف أن لجنة الصياغة لم تسلمهم النسخة النهائية من الاتفاق ليتم البت فيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)