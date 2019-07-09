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مقتل اثنين من عصابة نهب في تبادل لاطلاق نار بالجزيرة

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 09-يوليو-2019

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مقتل اثنين من عصابة نهب في تبادل لاطلاق نار بالجزيرة

لقى عنصران من عصابة نهب مصرعهما في تبادل لاطلاق النار مع قوة من القوات المسلحة باحدى ضواحي مدينة المناقل بولاية الجزيرة .

وكشف مصدر أن قوة من الجيش اشتبهت في عربة عند مرورها على نقطة ارتكاز ” أم ضوينة ” ، وعند محاولة القوة توقيف العربة قامت العصابة بالهرب ، وعند مطاردة العربة المشتبه فيها قام أفراد العصابة باطلاق النار ، ماجعل القوة تبادلهم اطلاق النار الأمر الذي تسبب في مقتل اثنين بحوزتهما بندقيتا كلاشنكوف ، الى جانب أدوات الكسر والأبقار .

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وبحسب صحيفة المجهر ،  أن التحريات الأولية كشفت أن الضحايا لديهم عدد من البلاغات في نهب الماشية وبلاغات النهب والكسر ، وأن الشرطة تولت التحري في البلاغ .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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