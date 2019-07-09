مقتل اثنين من عصابة نهب في تبادل لاطلاق نار بالجزيرة

التاريخ: 09-يوليو-2019
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لقى عنصران من عصابة نهب مصرعهما في تبادل لاطلاق النار مع قوة من القوات المسلحة باحدى ضواحي مدينة المناقل بولاية الجزيرة .
وكشف مصدر أن قوة من الجيش اشتبهت في عربة عند مرورها على نقطة ارتكاز ” أم ضوينة ” ، وعند محاولة القوة توقيف العربة قامت العصابة بالهرب ، وعند مطاردة العربة المشتبه فيها قام أفراد العصابة باطلاق النار ، ماجعل القوة تبادلهم اطلاق النار الأمر الذي تسبب في مقتل اثنين بحوزتهما بندقيتا كلاشنكوف ، الى جانب أدوات الكسر والأبقار .
وبحسب صحيفة المجهر ، أن التحريات الأولية كشفت أن الضحايا لديهم عدد من البلاغات في نهب الماشية وبلاغات النهب والكسر ، وأن الشرطة تولت التحري في البلاغ .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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