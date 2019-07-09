الطيب مصطفى: متفائل بالاتفاق رغم الثنائية الإقصائية

التاريخ: 09-يوليو-2019 فى : أخبار 24 مشاهدة Advertisements أبدى حزب منبر السلام العادل تأييده للاتفاق الذي تم بين “المجلس العسكري” و”قوى الحرية والتغيير” حول الحكومة الانتقالية، مبدياً تحفظه على بعض بنود الاتفاق، وقال رئيس الحزب الطيب مصطفى في مؤتمر صحفي أمس، برغم الثنائية الإقصائية التي شابت الاتفاق ورغم تحفظات المنبر عليه فإنهم لا يملكون غير الاستجابة لنداء الشارع وتفاؤله بالاتفاق وذلك بالتأييد، وأكد الطيب بحسب صحيفة آخر لحظة، تمسكهم بالنص الذي ورد بالاتفاق حول حكومة كفاءات (مستقلة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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