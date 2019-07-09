الكباشي: (العسكري) يعمل جاهداً لمعالجة الأزمة بمشاركة جميع أبناء السودان

التاريخ: 09-يوليو-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة Advertisements جددت رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين الكباشي، التزامهم بالاتفاق المبرم مع “قوى الحرية والتغيير” وقال: “المجلس يعمل جاهداً لمعالجة الأزمة بمشاركة جميع أبناء السودان، وأضاف كباشي بحسب صحيفة آخر لحظة، إنه لم يتم تحديد موعد رسمي للتوقيع على الاتفاق الذي تم شفاهية بين المجلس العسكري وقوى التغيير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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