احالة (40) بلاغاً خاصاً بشركات الطيران الى نيابة التحقيقات المالية

كشفت مصادر مطلعة عن احالة ديوان الحسبة والمظالم نحو (72) بلاغاً لنيابة الفساد والتحقيقات المالية ، مبينة أن البلاغات تمت جدولتها الى قطاعات ، أبرزها قطاع الطيران والذي تواجه فيه شركات حكومية (40) بلاغاً ن أبرزها بلاغ لاحول مخالفات مالية بقيمة (800) ألف دولار .

وقال المصدر في تصريح له ، أن بلاغات قطاع الطيران خاصة بشركة مطارات السودان القابضة وسلطة الطيران المدني وشركة المطارات الولائية الى جانب أكاديمية علوم الطيران ، مؤكداً أن معظم المخالفات التي يجري التحقيق بشانها ، هي مخالفات مالية وادارية بحسب صحيفة المجهر .

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ولفت المصدر الى استجواب عدد من المدراء العامين الذين يتبعون لهذه الشركات وعدد من الشهود ، ورأت النيابة ارسال خطابات الى المرجع القومي بخصوص هذه المخالفات .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )