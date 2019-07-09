(التغيير): إخفاقات الوطني لن تعالج في الانتقالية

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تخوفت قوى الحرية والتغيير من تحديات تعيق الاتفاق بين “قوى التغيير” و”المجلس العسكري”، موضحاً بأن فلول النظام السابق وكتائب الظل والمؤتمر الوطني بأجهزته القمعية، متواجدون سيعملون بقوة في إفشال الاتفاق بكل السبل، وراهن القيادي في قوى التغيير أمجد فريد في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة، على وعي الشعب ولجان المقاومة في الأحياء والمظاهرات السلمية لحماية الاتفاق، إلى ذلك قطع القيادي بالحرية والتغيير محمد ضياء الدين، بأن الحكومة المدنية المرتقب إعلانها خلال هذا الأسبوع حسب ما هو معلن تواجهها تحديات سياسية أمنية واقتصادية، وأضاف من يعتقد أن كل إخفاقات المؤتمر الوطني سوف تعالج في هذه الفترة غير محق بذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)