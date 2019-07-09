القبض على متهمة بحيازة (4) كيلو كوكايين

التاريخ: 09-يوليو-2019 فى : حوادث 23 مشاهدة أمرت محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال ، بالقبض على المتهمة الثانية في قضية يواجه الاتهام فيها شابان وفتاة بحيازة (4) كيلو جرام من الكوكايين . Advertisements وبحسب صحيفة المجهر ، فأنه بموجب معلومة توفرت لدى شرطة المكافحة تفيد بوجود كمية هائلة من مادة الكوكايين المخدرة بشقة بالمهندسين بأم درمان ، وسارعت الشرطة في نصب كمين محكم ، وتمت مداهمة الشقة ووجدت المعروضات بحيازة المتهمين ، وتم القبض عليهم واقتيادهم الى دائرة الاختصاص ، مدونة بلاغاً في مواجهتهم ، وعند الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمهم الى المحاكمة للفصل في الدعوى . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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