سجون الإصلاح بتعز.. انتهاكات خارج إطار القانون

تتواصل السلطات الامنية في تعز التي تسيطر عليها عناصر من حزب الاصلاح الانتهاكات ضد المدنيين والقيادات السياسية لا سيما من حزب المؤتمر.

وأثببت المعلومات التي تشكفت لـ اليمن العربي عن وجود سجون في تعز تديرها عناصر حزب الاصلاح والتي تأتي في ظل هيمنة الحزب على الاجهزة الامنية والعسكرية على المدينة بنفس القدر الذي يحدث في محافظة مأرب.

ملاحقة السياسيين:

وخلال الاشهر الماضية نفذ عناصر حزب الاصلاح اعتقالات ضد سياسيين حيث قالت مصادر لـ اليمن العربي إنه تم اعتقال مدير أوقاف تعز وهو ينتمي لحزب المؤتمر وحبسه في السجن.

فيما اعتقل الاصلاح يوسف الحياني وهو مؤتمري، ومن ضمن الشخصيات التي هبت لقتال مليشيا الحوثي منذ الأيام الأولى في مطلع 2015م.

واعتقل الحياني بتهم كيدية، ومنذ أشهر لم يتركوا له المجال في المرافقة حول قضيته للنيابة العامة.

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وقال احد وجهاء مدينة تعز في حديث لـ اليمن العربي، إن حزب الاصلاح يتعاملون مع المخالفين بقساوة وهو ما يعتبر إهانة لاجهزة الدولية الذين يتسترون خلفها مؤكدا عدم تصديق اعلام الاصلاح في حديثهم عن ما يقومون به من حملات امنية تحت غطاء الدولة وأن هذا كله كذب وما يقومون به من اعتقالات كيدية ضد المؤتمريين دليل على ذلك.

بالأرقام:

وكانت لجنة متابعة المخفيين قسرياً عن 43 شخصاً تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري منذ 2016 وحتى العام الجاري 2019 في محافظة تعز على أيدي قوات حزب الإصلاح الذي يسيطر على المحافظة عسكرياً.

وذكرت اللجنة أن 13 من المخفيين تم الكشف عن مصيرهم من قبل الاستخبارات العسكريه إضافة إلى الإفراج عن 3 فقط عن إجمالي المخفيين قسرياً في سجون الإصلاح بتعز.

وحسب اللجنة فإن 21 من إجمالي عدد المشمولين بالكشف تم إخفاؤهم قسريا في 2016 و11 خلال 2017 و7 في العام 2018 و2 في 2019.