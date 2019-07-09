مأرب في ظل الإخوان.. سجون سرية وإخفاء قسري وتعذيب حتى الموت

يدير إخوان اليمن "حزب الإصلاح" عشرات من السجون السرية في محافظة صغيرة كمأرب.

ووفق مصادر مطلعة، تشهد المحافظة انتهاكات وتعذيبا وإخفاء قسريا.

وتؤكد أسر لـ"اليمن العربي" أن أقارب لها مختفون، وأن بعضهم مر على اختفائه سنتان وأكثر.

ووفق إفادة تلك الأسر, فقد توفي العديد من المعتقلين أو المختطفين في تلك السجون نتيجة التعذيب.

وتفيد بأن سجناء تعرضوا للتعذيب وتم الافراج عنهم بعد تهديدهم بالتصفية في حال تحدثوا عما جرى لهم بينا اشتروا صمت آخرين بالمال، على حد وصفها.

إلى ذلك أكدت عسكريون في المحافظة، أن المئات من المعتقلين يتواجدون في سجون سرية تابعة لحزب الإصلاح في محافظة مأرب.

وبحسب العسكريين غير الموالين للحزب، فإن السجناء تم اعتقالهم دون أي تهم وكثير منهم بذرائع واهية ولم يحالوا إلى المحاكمة.

وتقول المصادر إن توجيهات فورية عديدة كانت تصدر عن وزارة الدفاع لأجهزة أمن مأرب للإفراج عن بعض الأشخاص غير أن هذه الأجهزة لا تتعامل مع تعليمات وزارة الدفاع، وتتجاهلها.

خارطة السجون

ويتم إدارة سجون مأرب السرية بعناية وحماية كاملة، حتى من السجناء الذين يتم من تقييد أعينهم قبل اقتيادهم إليها.

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وكان السياسي سعد الجرادي كشف في تصريحات صحفية من لقناة الشرعية) عن بقاء إحدى الأسر سنة كاملة تبحث في مدينة مأرب عن ولدها المخفي قسرياً ولكن لم تجده فيما أسرة أخرى ظلت تبحث ستة أشهر عن ولدها ولم تجده حتى الآن.

وطبقا للمصادر، تتواجد تلك السجون السرية في مناطق محمية عسكرياً حتى لا يتم كشفها, لكن نشطاء من أبناء مأرب اكتشفوها وظلوا خائفين من نشر مواقع تلك السجون حتى تم تصفية احد مشايخ قبائل مراد داخل احد السجون تحت التعذيب.

وتشير إلى أن تلك السجون بعضها في بدرومات منازل محمية بأسوار وبعضها داخل معسكرات قوات الأحمر وابرزها سجون المعسكرات هو سجن ( الشرطة العسكرية بمأرب ـ سجن الاستخبارات العسكرية) فيما تتواجد سجون سرية أخرى في هذه الأماكن:

– صحراء مأرب.

– وادي عبيدة (مديرية الوادي)

– منطقة الأشراف

– منطقة العرق والحضن

– منطقة صحن الجن ـ معسكر

– منطقة اللجمة

وتلفت إلى أن بعض هذه السجون يشرف عليها القیادي الاصلاحي خالد العرادة، الذي صنفته دول التحالف العربي كـ(ارهابي) في تقارير رسمية وصنفته الولايات المتحدة الامريكية وهو شقيق محافظ محافظة مأرب الحالي.