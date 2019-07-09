إرهاب الحوثي.. دعم قطري متواصل في اليمن (تقرير)

تعكف قطر على دعم المليشيات الإرهابية الموالية لإيران في المنطقة، بهدف تخريب دول المنطقة، حيث تسعى دويلة قطر بقيادة تنظيم الحمدين لنشر الخراب وهدم الأمن والاستقرار، في المنطقة.

دعم غير محدود

وتدعم قطر وتمول ميليشيا الحوثي الإيرانية وجماعات أخرى إرهابية مسلحة في اليمن، في محاولة تنفيذ أجندتها في المنطقة، فيما تسعى الدوحة سعيا حثيثا منذ إطلاق معركة "عاصفة الحزم"، التي قادها التحالف العربي ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، للتجسس على التحالف من خلال المشاركة فيه، وفي ذات الوقت تتأمر الدوحة على التحالف بمساعدة الحوثيين والارتماء في أحضان طهران.

أموال مشبوهة

ودعمت قطر مبالغ مالية لمدارس ومراكز فكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية، في الشهور الأخيرة، مثبتة بوثائق رسمية معروفة لدى الجميع.

الدعم بالأسلحة

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كما أشارت لجنة الأمن القومي الفرعية في الكونغرس الأميركي، أن قطر قدمت السلاح لبعض الإرهابيين في ليبيا خلال أحداث 2011 من أجل إسقاط النظام، فيما تمارس نفس الدور التخريبي في اليمن لدعم مليشيات الحوثي الإرهابية.

دعم الإرهاب

وأكد مركز الأبحاث الأميركي "جيتستون"، أن النظام القطري يرعى ويأوي الإرهاب على أراضيه، محذرًا أوروبًا من الإرهاب الفكري المتطرف الذي تسعى الدوحة لتحقيقه بالمنطقة.

علاقات قوية

وتنسج قطر تحالفًا سريًا مع إيران وأذيالها في المنطقة منذ 17 عامًا هدفه الوحيد زعزعة استقرار السعودية ومنطقة الخليج العربي، فيما كشفت الوثائق التواصل بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، وبدرالدين الحوثي والد حسين وعبدالملك الحوثي.