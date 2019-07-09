” حميدتي ” سنحاكم المتورطين من الدعم السريع في تجاوزات فض الاعتصام

التاريخ: 09-يوليو-2019
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أقر نائب رئيس المجلس العسكري ، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي ” ، بحدوث ” فوضى ” صاحبت فض اعتصام القيادة ، مؤكداً القاء القبض على من أمر بفض الاعتصام ، متعهداً بمحاكمة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات التي صاحبت فض الاعتصام .
ولفت ” حميدتي ” في تصريحات لقناة ( الحدث ) أمس ، الى جهات تسعى لتشويه صورة قوات الدعم السريع ، مبينناً أن الغرض من الشائعات اخراج الدعم السريع من المشهد ، وقال : ( لاننكر الفوضى التي جرت بعد انهاء الاعتصام .. المسؤول عن الفوضى هو من أمر بدخول القوات للاعتصام ، ومن أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال ، فقد ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين ، ولدينا الكثير لكشفه بعد نتائج لجنة التحقيق ، وسنحاكم كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع ) .
وبحسب صحيفة المجهر أكد ” حميدتي ” عدم سعيه لرئاسة البلاد ، وقال : ( لاأريد أن أصبح رئيساً ) ، مبدياً شكره لكل الوسطاء والأصدقاء على دورهم بالوصول الى اتفاق ، واصفاً الاتفاق بينهم وقوى الحرية بأنه ( مقبول لكل فئات الشعب وبنوده مرضية للسودانيين ) .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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