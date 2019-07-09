لجنة الصياغة بين “قوى الحرية” و”العسكري” تتعثر في الاتفاق بنهاية المهلة

رفعت اللجنة الفنية المشتركة بين “قوى الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري” لصياغة الاتفاق أعمالها أمس، دون التوصل إلى نتائج مع نهاية المهلة المحددة بـ(48) ساعة بحسب تصريحات سابقة لقيادات قوى الحرية.

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وكشف مصدر مطلع أن الاجتماع استمر منذ ظهر أمس وحتى الحادية عشرة مساءً، واتفق الطرفان على الاجتماع اليوم لمواصلة النقاشات حول النقاط المختلف عليها بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)