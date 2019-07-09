جلسة للحكم في قضية الطالب المتهم بقتل (3) طلاب بداخلية بأم درمان

التاريخ: 09-يوليو-2019
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حددت محكمة جنايات أم درمان جلسة للحكم في قضية الطالب المتهم بقتل ثلاثة طلاب باحدى الداخليات بأم درمان ، وكانت أحداث هذه الواقعة التي شهدتها احدى الداخليات على أثر خلاف حول وجود أحد الطلاب بالداخلية ، ليحتد الموقف وقام على أثره الطالب بتسديد طعنات بالسكين لثلاثة من الطلاب توفوا بعد اسعافهم الى المستشفى ، وتوفى الطالب الثالث بعد مضي عدة أيام .
وبحسب صحيفة الدار كانت مشرحة أم درمان قد شهدت تجمعاً لأعداد كبيرة من الطلاب قاموا بتشييع جثامين الطلاب القتلى ، وبعد اكتمال التحريات بسماع قضيتي الاتهام والدفاع حددت جلسة لايداع المرافعات الختامية وجلسة للنطق بالحكم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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