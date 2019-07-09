الكشف عن أسماء مرشحي قوى الحرية للمجلس السيادي

التاريخ: 09-يوليو-2019 فى : أخبار 59 مشاهدة Advertisements كشفت مصادر عن أسماء مرشحي “قوى الحرية والتغيير” للمجلس السيادي، وقالت المصادر إن قوى الحرية اتفقت على (4) مرشحين للمجلس السيادي وهم فدوى عبد الرحمن علي طه، بابكر فيصل، طه عثمان إسحاق، صديق تاور، وأشارت بحسب صحيفة السوداني، إلى أن المشاورات جارية لاختيار الشخص الخامس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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