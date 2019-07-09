اختفاء فتاة من ود راوة في ظروف غامضة

التاريخ: 09-يوليو-2019 فى : حوادث 19 مشاهدة الشابة سمية سليمان البشير من قرية ود عشيب ريفي ود راوة ، أكملت تعليمها الجامعي ، وكانت خلال الفترة الماضية تمارس حياتها بصورة طبيعية ، الا أنها خرجت من المنزل بتاريخ 3 / 7 / 2019 م الى جهة غير معلومة ، ولم تعد مرة أخرى مما أثار قلق أفراد الأسرة وبعد تدوين البلاغ ظلت أسرتها في حالة بحث دائم عنها دون جدوى ، وبحسب صحيفة الدار يناشدون من يعثر عليها الاتصال برقم شقيقها الباقر سليمان 0914339055 حتى تعود البسمة لأفراد الأسرة . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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