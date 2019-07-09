عيار ناري يصيب نظامي بالقرب من صالة أفراح بأم درمان

التاريخ: 09-يوليو-2019 فى : حوادث 13 مشاهدة تعرض شرطي لاصابة بطلق ناري طائش بالقرب من صالة أفراح بأم درمان أثناء عمله . وتعود التفاصيل عندما كان المصاب يقوم بعمله في الحراسة وأصيب بطلقة ، وعندها وعقب وقوع الحادث تم اخطار الشرطة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال ذلك . Advertisements وبحسب صحيفة الدار ، وبواسطة الأورنيك الجنائي أسعف المصاب للمستشفى لتلقي العلاج ودون بلاغ بالحادث بقسم شرطة دائرة الاختصاص ومازالت التحريات مستمرة حول الحادثة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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