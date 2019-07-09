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أغرب حادثة … القاتل يصبح المقتول

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 09-يوليو-2019

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أغرب حادثة … القاتل يصبح المقتول

في أغرب حادثة دونتها الشرطة تعرض أحد المواطنين عندما كان بصحبة أخر الى التعدي من قبل أحد المتهمين ، مما أدى الى وفاته بينما أصاب الشخص الأخر ، وبعد تدوين البلاغ قام أحد الأشخاص باخطار شقيق القتيل بأن الشخص الذي قام بقتل شقيقه متواجد بسوق أم درمان ، ليقوم شقيق القتيل باخطار عدد من أقاربه والتحرك نحو مكان المتهم ، وعند وصولهم اليه قاموا بالاتصال بالشرطة ، وقبل وصول الشرطة تمكنوا من تكتيف المتهم ليتعرض للطعن من قبل أحد الأشخاص ، وبايصاله للشرطة تم حجز أربعة من ذوي القتيل بعد وفاة المتهم .

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وبحسب صحيفة الدار أفادوا في أقوالهم بأن أحد الأشخاص قام بطعنه الا أنهم عجزوا عن الارشاد عليه ، لتقوم الشرطة بتدوين بلاغ في مواجهتهم ويتابع المتحري الاجراءات بالاستعانة بأفراد المباحث .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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