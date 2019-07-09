علي عثمان مازال يعاني من المرض وجانبته المحكمة في كتائب الظل

التاريخ: 09-يوليو-2019
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علي عثمان محمد طه ، كان له القدح المعلى في تثبيت الحكم الانقاذي بعد المفاصلة الشهيرة مع الشيخ حسن الترابي وهو التلميذ الذي انقلب على شيخه ، كان زعيماً للمعارضة عن الجبهة الاسلامية التي كان ترتيبها الثالث بعد حزب الأمة والاتحادي ومعروف عنه الذكاء الحاد ضمن كوادر الحركة الاسلامية ، ويعيش حالياً داخل السجن بكوبر تحت الرعاية الطبية ، بعد أن استدعت حالته نقله مستشفى علياء بعد أزمة قلبية قام الأطباء بتركيب جهاز لمتابعة نبضات القلب ، وأخذ صور للحالة ، واعادته الى السجن بعد الاستعانة بأخصائي متعاون مع السجن ، يقضي معظم وقته في القراءة ، وتأتيه الزيارات حسب لوائح السجن الاتحادي .
وبحسب صحيفة الدار يمتاز بالهدوء وتوفر له ادارة السجن الأدوية اللازمة ومعاودة الطبيب بشكل دوري وصل الى نائب لرئيس الجمهورية قبل سقوط النظام قبل عدة سنوات وكان له دور في فصل الجنوب وفي الأيام الأخيرة جانبته المحكمة التي عرف بها عندما تحدث عن كتائب الظل وساهمت هذه العبارة في خصم رصيده وتتابع أسرته حالته الصحية وادخال المأكولات والأدوية والملابس حسب لوائح السجن الاتحادي بكوبر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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