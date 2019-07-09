دكتور إبراهيم البدوي من أقوى المرشحين لرئاسة الوزراء

برز من أقوى المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم البدوي الخبير الاقتصادي الدولي المعروف، وكشفت معلومات أن حظوظ البدوي هي الأوفر نظراً لعلاقاته الدولية مع كافة المنظمات التي لها علاقة بعمليات التمويل والقروض مما يسهم ذلك في معالجة وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد.

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وكشف الفريق صديق محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي أن السودان به من الكفاءات المؤهلة لقبول أي تكليف يصب في صالح الوطن. وقال صديق بحسب صحيفة الأخبار، إذا صح من ترشيحات حول شخصية الدكتور إبراهيم البدوي فيعتبر مكسباً للسودان خاصة وأن الرجل له إسهامات مقدرة في حل كثير من المشاكل الاقتصادية في الدول من حولنا وناشد في هذه المرحلة أن تتحلى القوى السياسية بالتجرد عند الاختيار للكفاءات وتولي المناصب في المرحلة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)