شروط (قاسية) لمشاركة “قوى الحرية والتغيير” في (السيادي)

كشفت مصادر مطلعة أن المجلس السيادي المتوقع تشكيله، لن تشارك فيه أي من قيادات “قوى الحرية والتغيير”، وستكون المشاركة لشخصيات غير منتظمة في أحزابها، وأكدت المصادر أن قوى الحرية والتغيير، اشترطت استقالة أي قيادي بها يتم ترشيحه للمجلس السيادي في الفترة الانتقالية من حزبه، مع عدم ترشيحه للانتخابات المقبلة.

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وأماطت المصادر اللثام عن اتفاق تم بين كل قوى الحرية والتغيير، على عدم ترشيح أي قيادي بالقوى للمجلس السيادي، مضيفاً: “وفي حال رشحت أي كتل قيادي منها للمنصب عليه تقديم استقالته أولاً من حزبه كما أنه سيفقد فرصة ترشيحه للانتخابات المقبلة” بحسب صحيفة الأخبار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)