وذكرت وسائل إعلام أميركية، الاثنين، إن خفر السواحل لاحظوا مركبا يتحرك من بورتوريكو باتجاه جزر فيرجن، من دون أي أنوار.
وأوضحت السلطات أنها تعقبت القارب، الذي غيّر مساره فجأة فعاد إلى بورتوريكو، وعندما اقترب عناصر الدوري البحرية من القارب، فر أصحابه منه.
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إنه تمت العثور على مبلغ 3.7 مليون دولار موجودة داخل حقائب في المركب.
وشوهد ركاب المركب وهم يقوم بتفريغ أكياس، وعندما اقترب عناصر السلطات الأميركية من مركبهم، فروا منه.
كانت هذه تفاصيل خبر كنز دولارات في "أغرب مكان".. وأصحابه تركوه عمدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.