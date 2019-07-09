ناينجولان يرفض عروضا مغرية من الصين وتركيا للرحيل عن إنتر ميلان

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا أن ناينجولان تلقى عرضين مغريين من ناديي جوانجسو الصينى وجالطة سراى التركى، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وكلاهما على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
وأضاف التقرير الإيطالي أن لاعب الوسط البلجيكي صاحب الـ31 عاما، لا يفكر فى الرحيل حاليا عن صفوف إنتر ميلان، حتى ولو بشكل مؤقت، رغم خروجه من حسابات المدرب الجديد للفريق انطونيو كونتى فى الموسم المقبل.
وكان إنتر ميلان قد تعاقد مع ناينجولان الصيف الماضى من فريق روما بقيمة 38 مليون يورو، بجانب رحيل لاعب الوسط الشاب زانيلو إلى فريق ذئاب العاصمة الإيطالية.
وخاض ناينجولان مع النيراتزورى الموسم الماضى، 36 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 7 أهداف.
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