مباحثات روسية كازاخية بشأن منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

تبادل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الكازاخي، بيبوت أتامكولوف وجهات النظر حول آفاق التعاون داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فضلا عن قضايا التعاون الثنائي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها: أن "الجانبان تبادلا وجهات النظر حول القضايا الموضعية للتعاون داخل منظمة الأمن و التعاون في أوروبا، فضلا عن ذلك ناقش الطرفان بعض قضايا التعاون الثنائي وجدول الاتصالات السياسية".

يذكر أن لافروف أجرى في 9 تموز/يوليو، محادثات مع أتامكولوف على هامش الاجتماع الغير رسمي لوزراء خارجية الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.