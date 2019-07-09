مباحثات روسية كازاخية بشأن منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها: أن "الجانبان تبادلا وجهات النظر حول القضايا الموضعية للتعاون داخل منظمة الأمن و التعاون في أوروبا، فضلا عن ذلك ناقش الطرفان بعض قضايا التعاون الثنائي وجدول الاتصالات السياسية".
يذكر أن لافروف أجرى في 9 تموز/يوليو، محادثات مع أتامكولوف على هامش الاجتماع الغير رسمي لوزراء خارجية الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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