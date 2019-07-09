نائب رئيس المجلس العسكري: لن أكون رئيسا للبلاد

وأضاف حميدتي - في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الاثنين، أنه لا يوجد خلاف بين المجلس الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأوضح أن "من أمر بمداهمة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو الماضي، قيد الاعتقال حاليا".
وقال حميدتي: "ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين"، متعهدا في الوقت ذاته بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات بحق المتظاهرين.
أوضح أن الهدف من "الشائعات الكثيرة" المنتشرة حول تجاوزات قوات الدعم السريع هو "إخراجها من المشهد".
كان رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي، مشيرا إلى أن هناك جهات لم تكن ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السودانية.
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