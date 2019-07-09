حميدتي: خفض أعضاء "العسكري" إلى 5 في "السيادي"

جاء ذلك، في مقابلة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي" مع قناة (الحدث) "الاثنين"، والتي أعلن فيها عدم رغبته في أن يكون رئيساً للبلاد.
وأكد "حميدتي" في المقابلة، اعتقال من أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في يونيو الماضي، وأقرّ بحدوث نوع من الفوضى عقب فض الاعتصام، وقال: "إن المسؤول عن الفوضى هو الذي أمر بمداهمة الاعتصام"، وأضاف “قبضنا على كل من ارتكب جرائم في حق المتظاهرين ولدينا الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق".
وتعهد "حميدتي"، بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات في فض الاعتصام المتظاهرين"، وشدد على أن الغرض من الشائعات الكثيرة حول تجاوزات "الدعم السريع" هو إخراجها من المشهد، وأكد "حميدتي"، بأنه لا يوجد خلاف بين المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير"، بحسب موقع "أخبار السودان".
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