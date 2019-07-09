حكومة الوفاق الليبية تعلن إيقاف حركة الطيران في مطار بن وليد المدني

أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية لرئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية مساء أمس الاثنين، إيقاف حركة الطيران في مطار بني وليد بشكل كامل، مطالباً المدنيين بإخلاء المطار.

وأعلن آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في بيان، حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه عن "توقف حركة الطيران في مطار بني وليد بشكل كامل ابتداء من الآن "، مضيفاً أن "من يخالف ذلك يتحمل الإجراءات المضادة التي ستتخذ ضده وفي حالة خرق إحدى الطائرات هذا الحظر فعلي جميع المدنيين إخلاء المطار فوراً".

يشار إلى أن مصلحة الطيران التابعة للحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد المنبثقة عن البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح قد أعلنت في وقت سابق من انتهاء أعمال الصيانة في مطار بني وليد المدني بنسبة 90 بالمائة.

يذكر أن الحكومة المؤقتة كانت قد تكفلت بهذا المشروع وأرسلت مندوبين من مصلحة الطيران التابعة لها للإشراف على عمليات التنفيذ.