وأشارت الوكالة ، فى بيان الأثنين ، الى أنه من المتوقع أن يناقش المجلس عملية التحقق والرصد للنشاط النووى فى إيران فى ضوء قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 لعام 2015 ، ونوهت الى أن اجتماع مجلس المحافظين سيكون مغلقا أمام وسائل الاعلام.
يذكر أن الولايات المتحدة دعت الى هذا الاجتماع الطارىء بعد قيام ايران بتجاوز النسب المسموح بها فى تخصيب اليورانيوم ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الموقع فى عام 2015 وفشل الاتحاد الأوروبى وبقية القوى الدولية فى انقاذ الاتفاق خاصة مع اصرار الادارة الأمريكية على تطبيق حزمة مشددة من العقوبات على النظام الايراني.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الطاقة الذرية: اجتماع الأربعاء يناقش مدى التزام إيران بقرار مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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