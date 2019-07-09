الـ "VAR" يظهر فى دور الثمانية لأول مرة بأمم أفريقيا 2019

واكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية، بعد انتهاء مباريات دور الـ 16 أمس الاثنين .
وتأهل المنتخب التونسى إلى ربع نهائي المسابقة القارية بإسقاط نظيره الغاني في ركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى (1-1)، في المباراة التي أقيمت بالإسماعيلية .
وكان منتخب مصر ودع منافسات الكان مبكرًا بعد الخسارة من جنوب إفريقيا (1-0) يوم السبت الماضي ضمن منافسات دور الـ16 لأمم إفريقيا.
وتحتضن ملاعب ستاد القاهرة والدفاع الجوي والسويس والسلام مواجهات دور الثمانية من المسابقة.
وجاءت مواجهات دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية بالمواعيد والملاعب:
يوم الأربعاء 10 يوليو:
1- السنغال VS بنين.. الساعة 6.00 مساءً.. ملعب الدفاع الجوي.
2- نيجيريا VS جنوب إفريقيا.. الساعة 9.00 مساءً.. ملعب ستاد القاهرة.
يوم الخميس 11 يوليو:
3- كوت ديفوار VS الجزائر.. الساعة 6.00 مساءً.. ملعب ستاد السويس.
4- مدغشقر VS تونس.. الساعة 9.00 مساءً.. ملعب ستاد السلام.
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