غرائب أمم أفريقيا.. تونس وبنين إلى ربع النهائى دون أى انتصار

سجل المنتخب التونسى ونظيره البنينى رقمًا قياسيًا، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، بعد التأهل لربع نهائى البطولة دون تحقيق أى انتصار.

وضمن المنتخب التونسى التواجد فى ربع نهائى كان، بعد أن فاز على نظيره الغانى، بنتيجة 5 / 4، فى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلى والإضافي من المباراة التى جمعتهما، بدور الـ16 بالتعادل بهدف.

بينما تأهل منتخب بنين لربع نهائي أمم أفريقيا، عقب الإطاحة بالمغرب من دور الـ16، بفضل ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف.، وخطف المنتخب التونسي ونظيره البنيني بطاقة العبور لربع نهائي أمم أفريقيا، دون تحقيق أي انتصار في البطولة حتى الآن.

وافتتح نسور قرطاج مشوارهم في كان بالتعال مع أنجولا بهدف، ثم تعادلت مع مالي بنفس النتيجة، وأنهى المنتخب التونسي مشواره في دور المجموعات بالتعادل سلبيا مع موريتانيا، ثم تأهل لربع نهائي كان بركلات الترجيح على حساب غانا.

وسار منتخب بنين على درب نظيره التونسي في البطولة، حيث تعادل أمام غانا، في بداية مشواره بالبطولة بهدفين، ثم تعادل سلبيًا مع غينيا بيساو والكاميرون على الترتيب، قبل أن تبتسم له ركلات الترجيح في دور الـ16 أمام المغرب.

كما يتشابه المنتخبان فى عدد الأهداف حيث أحرز كليهما ٣ أهداف واستقبلا مثلهم، و سجل كل منهم هدفين من كرات ثابتة، وهدف من لعب مفتوح، ويلاقي منتخب تونس نظيره مدغشقر في ربع نهائي كان، بينما يواجه منتخب بنين نظيره السنغال .

