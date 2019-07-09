تعرف على ملاعب ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

اكتمل عقد منتخبات دور الثمانية فى كأس أمم أفريقيا بتأهل 8 منتخبات آخرها منتخب تونس الذي خطف البطاقة الأخيرة من غانا باستاد الإسماعيلية مساء الاثنين، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 - 4، بعد نهاية القوت الاصلى والإضافى بنتيجة 1 - 1.

ومن المقرر أن تحصل المنتخبات المتأهلة على راحة غدا، الثلاثاء وتستأنف مباريات البطولة يومي الأربعاء والخميس، وستكون مواجهات ربع النهائي كالتالي:

الأربعاء ١٠ يوليو

السنغال × بنين، ٦ مساء بملعب الدفاع الجوي.

نيجيريا × جنوب أفريقيا، ٩ مساء باستاد القاهرة.

الخميس ١١ يوليو

كوت ديفوار × الجزائر، ٦ مساء باستاد السويس.

مدغشقر × تونس، ٩ مساء باستاد السلام.