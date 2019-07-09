تعرف على ملاعب ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تحصل المنتخبات المتأهلة على راحة غدا، الثلاثاء وتستأنف مباريات البطولة يومي الأربعاء والخميس، وستكون مواجهات ربع النهائي كالتالي:
الأربعاء ١٠ يوليو
السنغال × بنين، ٦ مساء بملعب الدفاع الجوي.
نيجيريا × جنوب أفريقيا، ٩ مساء باستاد القاهرة.
الخميس ١١ يوليو
كوت ديفوار × الجزائر، ٦ مساء باستاد السويس.
مدغشقر × تونس، ٩ مساء باستاد السلام.
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