النفط يستقر وسط مخاوف الطلب

استقرت أسعار النفط أمس الاثنين، حيث وازنت التوترات حول برنامج إيران النووي بواعث القلق من أن يضر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بالطلب على الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 12 سنتا، لتبلغ عند التسوية 64.11 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، لتبلغ عند التسوية 57.66 دولار للبرميل.

واتجهت أسعارالنفط للصعود في معظم الجلسة، لكنها تراجعت قبيل التسوية.

وهددت إيران اليوم بإعادة تشغيل أجهزة طرد مركزي متوقفة وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، في خطوة تشكل مزيدا من التوتر على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد تحذيرا جديدا بشأن أنشطة إيران النووية. وقال "يجدر بهم الحذر".

ولا تزال المخاوف المستمرة بخصوص الطلب تضغط على أسعار النفط، في الوقت الذي قوضت فيه حرب التجارة الأمريكية الصينية آفاق النمو الاقتصادي العالمي.