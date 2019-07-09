رجل مباراة تونس وغانا يبكي في المؤتمر

حصل مبارك واكاسو لاعب خط وسط منتخب غانا على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده وتونس رغم الهزيمة.

وقال واكاسو عقب المباراة: "نشعر بالحسرة عقب الهزيمة خاصة وإننا كنا نعتقد أن اللقب لنا"، وتابع "قدمنا مباراة قوية ولا نستحق الهزيمة"، بعدها غادر اللاعب المؤتمر الصحفي باكيا.

من جانبه قال آلان جيريس، مدرب تونس، "أهم شيء في تلك المباريات هو التأهل فلا يمكنك التفكير في أكثر من ذلك وهو ما حققناه".

وتابع "رأينا ما حدث لمصر التي غادرت البطولة في مرحلة مبكرة جدا ولم يكن هذا الأمر متوقعا وكذلك المغرب بالإضافة لتأهل مدغشقر هذه بطولة مليئة بالمفاجآت وتحضرنا لذلك وتمسكنا بكل فرصنا".

وأكمل جيريس "لم نكن مقنعين في الدور الأول ولكننا عملنا بشكل جيد للعودة إلى مستوانا والتأهل للدور التالي وهو ما حدث ضد غانا وظهرنا بشكل أفضل مما كنا عليه في دور المجموعات".

Advertisements

أما عن إشراك الحارس فاروق بن مصطفى قبل ركلات الترجيح قال: "هو متمكن أكثر في ركلات الترجيح وقررنا أن يساعدنا وبالفعل نجح ومنحنا بطاقة التأهل".

وأتم "أما وهبي الخزري لم يشارك في المران في الثلاثة أيام الأخيرة وقلت له إنه سيكون بديلا وسوف أستعين بك في وقت ما خلال المباراة وبالفعل امتثل للتعليمات وقدم أداء مميزا عند مشاركته".

وخسر منتخب غانا من تونس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب التعادل بهدف لمثله على ملعب الإسماعيلية في دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية، ومن المنتظر أن يلاقي منتخب تونس منافسه مدغشقر في ربع النهائي يوم الخميس المقبل في ملعب السلام.