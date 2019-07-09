ماذا دار في لقاء رئيس البرلمان العربي بالمجلس العسكري؟

واستمع وفد البرلمان العربي لشرح رئيس المجلس العسكري الانتقالي عن تطورات الأوضاع بالبلاد بعد الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي وقوف البرلمان العربي التام مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم، والترحيب بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شؤون السودان خلال المرحلة الانتقالية.
وتمنى أن يكون الاتفاق بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة في السودان، وأضاف رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي سيواصل عمله في تنفيذ خطة العمل التي بدأها في وقت سابق لمطالبته الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويرى أن الوقت ملائم لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية على المستويين الرسمي والشعبي لرفعها.
وقال "السلمي" إن وفد البرلمان العربي سيعقد خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات بقوى إعلان الحرية والتغيير ومبعوث الاتحاد الإفريقي، والمبعوث الإثيوبي وقوى مدنية سياسية متعددة من أطياف الشعب السوداني.
وتأتي الزيارة في إطار وقوف ودعم البرلمان العربي التام لجمهورية السودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسي الذي يشهده السودان.
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