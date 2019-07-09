مدرب حراس المنتخب المصري يعلق على الخروج من أمم أفريقيا

نشر أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق رسالة اعتذار عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الأجتماعى فيسبوك عقب الهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد بمباريات بدور الـ16 وخروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وجاء نص الرسالة كالتالى: "أنا عُمرى ما نطيت من أى سفينه كنت أحد رُبانها الحمد لله وإن الله يدافع عن الذين آمنو إن الله لا يحب كل خوان كفور".

وتسلم لاعبو المنتخب الوطني مكافأة التأهل إلى دور الـ16 قبل مباراة أمس أمام جنوب أفريقيا، وقدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب، إلا أنه تم خصم مكافأة الفوز على الكونغو وأوغندا من عمرو وردة، لاسيما أنه تم تسجيل اللاعب "غياب" في المباراتين.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، قرر صرف مكافآت فورية للاعبى المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى، بعد التأهل إلى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019، كأول المجموعة الأولى.. ويحصل كل لاعب بالمنتخب على مبلغ 50 ألف جنيه وفقًا للائحة المكافآت الداخلية الخاصة بالفريق.