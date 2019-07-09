مصادر سعودية: الملاحة في مطار أبها طبيعية بعد اعتراض طائرة للحوثيين

قالت قناة "العربية" السعودية إن الملاحة الجوية في مطار أبها تسير بشكل طبيعي بعد اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون. أفادت مصادر "العربية" باستمرار الحركة الجوية في مطار أبها في السعودية "بعد اعتراض يعتقد أنه لطائرة مسيرة أطلقتها الميلشيات الحوثية" على حد وصف القناة السعودية.



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